Песков прокомментировал резолюцию Украины по Крыму на Генассамблее ООН

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9 декабря 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ялта, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал днем в среду, 9 декабря, резолюцию Украины по Крыму на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах "милитаризации" Крыма, Севастополя, а также районов Черного и Азовского морей при дальнейших действиях РФ в вышеуказанных акваториях и на полуострове, отметил, что речь в данном случае идет о суверенной территории Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что РФ может делать на собственных территориях все, что необходимо для обеспечения своей безопасности.