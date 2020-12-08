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Шведский бизнесмен заявил, что Крым никогда не принадлежал Украине, полуостров всегда был территорией России

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Шведский бизнесмен заявил, что Крым никогда не принадлежал Украине, полуостров всегда был территорией России
Крым, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Шведский бизнесмен, глава концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым никогда не принадлежал Украине, Крымский полуостров всегда был территорией России, считает Дан Стен Ульссон.

Глава шведской фирмы также заявил, что в 1954 году полуостров передали в состав Украинской ССР "с перепоя", - сообщает kp.ru.
По мнению бизнесмена, следовало вернуть Крым России раньше, так как на самом деле он никогда не принадлежал Украине, а изначально являлся территорией России, - написало издание Dagens Nyheter.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, когда по результатам голосования за воссоединение проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

ИЧ

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