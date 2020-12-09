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Минобороны США планирует выделить до $100 млн на создание объектов на авиабазе в Польше

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны США планирует выделить до $100 млн на создание объектов на авиабазе в Польше
солдат американской армии, Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки намерено выделить до 100 млн долларов на создание "зоны хранения боеприпасов" на территории авиационной базы Повидз, которая расположена в Польше.

Как сообщается в документе, опубликованном Инженерным корпусом Сухопутных войск США в Европе, проект организации зоны хранения боеприпасов на авиабазе в Польше включает в себя возведение 54 сладов с грунтовой защитной толщей и строительство эксплуатационных площадок, подсобных помещений, ограждений.

Кроме того, как сообщает RT, программа предполагает прокладывание рельсовых путей, укладку асфальта, монтаж вспомогательного оборудования и проведение инженерных коммуникаций.

ЕТ

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