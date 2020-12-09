За первый год президентства Трампа ядерный арсенал США уменьшился на 8%

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9 декабря 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Администрация Трампа отклонила просьбу федерации американских учёных (FAS) раскрыть размер запасов ядерного оружия США и количество демонтированных боеголовок за год. Это происходит уже третий год подряд.



Отказ был сделан рабочей группой по рассекречиванию данных Министерства обороны в ответ на петицию директора проекта FAS по правительственной тайне Стивена Афтергуда. В своём письме с отказом военные США не ответили на заданные вопросы и не привели никаких оснований для отказа, кроме заявления о том, что «запрашиваемая информация не может быть рассекречена в настоящее время».



Ранее начиная с 2010 г. и до 2017 г. американцы рассекречивали численность своих арсеналов каждый год, причём обнародовали даже всю историю своих арсеналов с 1945 года. Рассекречивались подобные данные и до этого, правда, нерегулярно. Но при Трампе эту практику прикрыли после того, как выяснилось, что за первый год его президентства американский ядерный арсенал похудел почти на 8%.



В Америке заявили, что США возобновят эту практику, когда Россия пойдёт на раскрытие общей численности арсеналов.Понятно, почему помалкивает Россия, и у нас нет практики такого рассекречивания. Нам рассказывать о своих арсеналах – только злить всех остальных.



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