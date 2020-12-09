Parisien: еще пять человек задержаны во Франции по делу об убийстве учителя

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9 декабря 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Parisien

французский полицейский, Luc Nobout/Keystone Press Agency

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом Франции задержали еще пятерых человек по делу об убийстве учителя Самюэля Пати неподалеку от Парижа. Об этом сообщает издание Parisien.

Газета, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что задержанные молодые люди в возрасте от 18 до 21 года подозреваются в том, что вступали в контакт с Абдулахом Анзоровым, который в ноябре совершил жестокое нападение на учителя истории. Все они, как и преступник, имеют чеченское происхождение, утверждают журналисты.

В общей сложности по делу об убийстве преподавателя к суду привлекли 14 человек, пятерым из них предъявили обвинения в соучастии.