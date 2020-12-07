Член СПЧ при главе Чечни рассказала, как прошли похороны убийцы французского учителя
7 декабря 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник стало известно, что родственники Абдулаха Анзорова, который убил учителя истории во Франции, доставили его тело в Чечню. Юношу похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам.
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова не утонила, когда именно прошла траурная церемония.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в республике был "с почестями" похоронен террорист, убивший учителя Самуэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда во время уроков.
В Кремле в понедельник заявили, что однозначно осуждают убийство преподавателя выходцем из Чечни.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.