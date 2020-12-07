Член СПЧ при главе Чечни рассказала, как прошли похороны убийцы французского учителя

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7 декабря 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

портрет учителя Самуэля Пати, Panoramic/Keystone Press Agency

В понедельник стало известно, что родственники Абдулаха Анзорова, который убил учителя истории во Франции, доставили его тело в Чечню. Юношу похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова не утонила, когда именно прошла траурная церемония.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в республике был "с почестями" похоронен террорист, убивший учителя Самуэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда во время уроков.

В Кремле в понедельник заявили, что однозначно осуждают убийство преподавателя выходцем из Чечни.