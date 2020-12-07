Песков заявил, что в Кремле однозначно осуждают убийство французского учителя выходцем из Чечни
7 декабря 2020, 14:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 7 декабря, что Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, который убил учителя истории Самуэля Пати во Франции.
Дмитрий Песков подчеркнул, что в данном случае "безусловно речь идет о террористическом акте", который подлежит исключительно глубокому осуждению и неприятию. Человек, который осуществил нападение, является убийцей и террористом, его деяния неприемлемы, добавили в Кремле.
Пресс-секретарь Владимира Путина также заметил, что не располагает информацией о том, был ли выходец из Чечни действительно похоронен на территории республики.
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