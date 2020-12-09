В Иране начались испытания вакцины от COVID-19 собственной разработки

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9 декабря 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fars

лаборатория, pixabay.com

Представитель Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Ирана Киянуш Джаханпур заявил, что страна приступила к испытаниям на людях вакцины от коронавируса собственной разработки.

Согласно последней информации, препарат будут испытывать на добровольцах в течение месяца. Вакцина в два приема будет введена людям в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными результатами анализов на COVID-19. После инъекций у них проверят уровни антител и показатели иммунитета.

Отметим, что на прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду на то, что вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в стране, будет готова к производству в промышленных масштабах к весне 2021 года.