В Иране начались испытания вакцины от COVID-19 собственной разработки
9 декабря 2020, 09:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Fars
Представитель Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Ирана Киянуш Джаханпур заявил, что страна приступила к испытаниям на людях вакцины от коронавируса собственной разработки.
Согласно последней информации, препарат будут испытывать на добровольцах в течение месяца. Вакцина в два приема будет введена людям в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными результатами анализов на COVID-19. После инъекций у них проверят уровни антител и показатели иммунитета.
Отметим, что на прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду на то, что вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в стране, будет готова к производству в промышленных масштабах к весне 2021 года.
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