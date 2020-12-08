РФПИ готов к производству вакцины «Спутник V» на Украине

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8 декабря 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о готовности выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Украины и подать соответствующие документы для ее регистрации.

В РФПИ назвали фармацевтическую компанию, которая готова развернуть производство – это АО «Биолек», расположенное в Харькове.

Соответствующий вопрос обсуждался 8 декабря на встрече гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, директора Института имени Гамалеи Александра Гинцбурга и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Ранее Медведчук заявил о тысячах обращений граждан Украины о содействии в доступе к вакцине.