РФПИ готов к производству вакцины «Спутник V» на Украине
8 декабря 2020, 22:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о готовности выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Украины и подать соответствующие документы для ее регистрации.
В РФПИ назвали фармацевтическую компанию, которая готова развернуть производство – это АО «Биолек», расположенное в Харькове.
Соответствующий вопрос обсуждался 8 декабря на встрече гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, директора Института имени Гамалеи Александра Гинцбурга и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Ранее Медведчук заявил о тысячах обращений граждан Украины о содействии в доступе к вакцине.
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