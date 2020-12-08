Медведчук не исключил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине

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8 декабря 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Виктор Медведчук. Фото: сайт Кремля

Председатель совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил о тысячах обращений граждан Украины о содействии в доступе к вакцине.

По его словам, украинские власти пока не обращались за содействием в приобретении российской вакцины от коронавируса, однако неофициальных просьб поступает множество, в том числе от медицинских учреждений.

Медведчук добавил, что на встрече с президентом Российской Федерации он попросил его еще в начале октября оказать содействие в приобретении Украиной вакцины «Спутник V», и получил добро, если соответствующие органы власти Украины пойдут на этот шаг и обратятся официально по этому поводу.

Однако, как отметил украинский политик, пока никаких шагов в этом направлении официальный Киев не предпринимал.