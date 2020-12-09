За неделю в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек

Аргументы Недели → В мире 13+

9 декабря 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

врачи в защитных костюмах, Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Количество людей, заразившихся коронавирусом нового типа, увеличилось за минувшую неделю в мире почти на 4 миллиона. Уточняется, что данный показатель заболеваемости выше, чем за предыдущие семь дней.

Всемирная организация здравоохранения в ночь на среду, 9 декабря, сообщила, что с 30 ноября по 6 декабря в мире были выявлены 3 970 427 случаев заражения. Неделей ранее – с 23 по 29 ноября – зарегистрированы были 3 935 330 новых заболевших.

Количество случаев с летальным исходом увеличилось на 73 396. На прошлой неделе сообщалось о 69 916 умерших после заражения COVID-19.