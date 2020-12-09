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Пять человек погибли при крушении вертолета во Франции

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Пять человек погибли при крушении вертолета во Франции
вертолет, pixabay.com

В департаменте Савойя на востоке Франции накануне вечером произошло крушение вертолета. Согласно последней информации префекта Паскаля Боло, в результате случившегося погибли пять человек.

Вертолет французской воздушной службы (SAF) потерпел крушение около 19.00 по местному времени (21.00 по Москве) в минувший вторник. На борту в момент аварии находились четыре сотрудника SAF и двое спасателей. Пилот успел катапультироваться, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выразил семьям погибших соболезнования, а также поддержал пострадавшего летчика и поблагодарил спасателей за работу.

ЕТ

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