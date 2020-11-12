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На Синае в результате падения вертолета погибли военные США, Франции и Чехии

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

На Синае в результате падения вертолета погибли военные США, Франции и Чехии
Фото: соцсети

На Синайском полуострове 12 ноября произошло крушение транспортного вертолета, на борту которого находилось семь военных — пять американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на информационное агентство France-Presse.

Все погибшие военные являются представителями Многонациональных сил по поддержанию мира и стабильности на Синайском полуострове.

Международный контингент был развернут на Синае в 1979 году после подписания мирного договора между Египтом и Израилем. В настоящее время он выполняет наблюдательные функции. В состав Многонациональных сил входят военнослужащие из 12 стран — Австралии, Канады, Колумбии, Чехии, Фиджи, Франции, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании, США и Уругвая.
Не уточняется какой марки и принадлежности был вертолет и причина его падения.

ША

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