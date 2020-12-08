Лукашенко надеется, что коронавирус в Белоруссии отступает

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8 декабря 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Об этом белорусский лидер заявил в городе Столбцы, где посетил районную больницу.

В свою очередь министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в районной больнице находится гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Тем не менее, в учреждении продолжает оказываться плановая помощь.

В настоящее время в Белоруссии объявлен масочный режим, но о локдауне речь не идет. На 7 декабря в стране было зафиксировано 148 953 случаев заражения COVID-19.

Ранее Лукашенко назвал коронавирус политической и экономической болезнью.