Лукашенко надеется, что коронавирус в Белоруссии отступает
8 декабря 2020, 19:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Об этом белорусский лидер заявил в городе Столбцы, где посетил районную больницу.
В свою очередь министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в районной больнице находится гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Тем не менее, в учреждении продолжает оказываться плановая помощь.
В настоящее время в Белоруссии объявлен масочный режим, но о локдауне речь не идет. На 7 декабря в стране было зафиксировано 148 953 случаев заражения COVID-19.
Ранее Лукашенко назвал коронавирус политической и экономической болезнью.
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