ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко назвал коронавирус «политической и экономической болезнью»

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Лукашенко назвал коронавирус «политической и экономической болезнью»
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус политической и экономической болезнью. Политик объяснил, что если стране надо "отгородиться" от кого-то, граница закрывается "из-за ковида".

Лукашенко в рамках встречи с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске в пятницу, 27 ноября, заметил, что коронавирус нового типа превратился в проблему не только врачей.  "Это уже политическая, экономическая болезнь", – заметил белорусский лидер.

Политик также обратил внимание на то, что еще в начале распространения COVID-19 он предупреждал, что очень важно не допустить паники среди жителей Белоруссии.

ЕТ

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью