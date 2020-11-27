Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус политической и экономической болезнью. Политик объяснил, что если стране надо "отгородиться" от кого-то, граница закрывается "из-за ковида".
Лукашенко в рамках встречи с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске в пятницу, 27 ноября, заметил, что коронавирус нового типа превратился в проблему не только врачей. "Это уже политическая, экономическая болезнь", – заметил белорусский лидер.
Политик также обратил внимание на то, что еще в начале распространения COVID-19 он предупреждал, что очень важно не допустить паники среди жителей Белоруссии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.