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27 ноября 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус политической и экономической болезнью. Политик объяснил, что если стране надо "отгородиться" от кого-то, граница закрывается "из-за ковида".

Лукашенко в рамках встречи с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске в пятницу, 27 ноября, заметил, что коронавирус нового типа превратился в проблему не только врачей. "Это уже политическая, экономическая болезнь", – заметил белорусский лидер.

Политик также обратил внимание на то, что еще в начале распространения COVID-19 он предупреждал, что очень важно не допустить паники среди жителей Белоруссии.