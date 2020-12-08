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Загадочной болезнью в Индии заразились уже 500 человек

, 18:19 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Загадочной болезнью в Индии заразились уже 500 человек
фото: pixabay.com

Индийские медики озадачены загадочной болезнью. Ею уже заразились более 500 человек. Один заразившийся умер.

Еще накануне заразившихся загадочной болезнью в Индии насчитывалось 350 человек. Теперь это количество выросло до 546.

Впервые болезнь была обнаружена в субботу вечером. В городе Элуру люди начали биться в конвульсиях. Никаких предпосылок к этому у них не было.

У заболевших диагностирован целый комплекс симптомов. В их числе тошнота, появление чувства тревоги. Кто-то терял сознание.

Болезнь пока не относится к категории неизлечимых. Большинство заразившихся уже вылечились. Из 546 человек умер один. В больнице находятся 148 человек.

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