В Индии неизвестной болезнью заболели более 350 человек
7 декабря 2020, 11:05[ «Аргументы Недели» ]
Один житель южноиндийского города Элуру штата Андхра-Прадеш умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан госпитализированы с симптомами того же недиагностированного заболевания.
У заболевших начались головная боль, обмороки, головокружения и проявления эпилепсии. Как пишет The Hindu, первые заразившиеся начали поступать в больницы в субботу. Тесты на COVID- 19 показывают отрицательный результат. Медики полагают, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.
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