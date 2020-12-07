В Индии неизвестной болезнью заболели более 350 человек

Аргументы Недели → В мире 13+

7 декабря 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Индия, фото: pixabay.com

Один житель южноиндийского города Элуру штата Андхра-Прадеш умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан госпитализированы с симптомами того же недиагностированного заболевания.

У заболевших начались головная боль, обмороки, головокружения и проявления эпилепсии. Как пишет The Hindu, первые заразившиеся начали поступать в больницы в субботу. Тесты на COVID- 19 показывают отрицательный результат. Медики полагают, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.