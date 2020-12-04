Врач аллерголог-иммунолог Болибок: заражения COVID-19 можно избежать, даже если в семье есть больной

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4 декабря 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

лекарства и градусник, pixabay.com

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в рамках разговора с журналистами в пятницу рассказал, можно ли избежать заражения коронавирусом нового типа, если в семье есть заболевший человек.

По словам врача, часто происходит так – люди заражаются COVID-19, иммунная система срабатывает и не возникает совершенно никаких симптомов. Существуют и те, у которых иммунная система не слишком хорошо работает, поэтому возникают проявления заболевания. Владимир Болибок в беседе с Радио Sputnik уточнил, что из тех, кто заражается, болеет небольшая часть – соотношение составляет 1 к 20 или даже 1 к 50.

Аллерголог уточнил, что человек заболевает, если существует какой-либо дополнительный фактор, который ослабляет природную защиту.

Болибок заметил, что если член семьи заразился коронавирусной инфекцией, то все его окружение должно отправиться на карантин, однако даже совместное пребывание в ограниченном пространстве не означает, что все непременно переболеют. Следует помнить, что существует ряд правил: заболевший должен сидеть в отдельной комнате, выходить на кухню лишь тогда, когда все остальные ушли, регулярно мыть руки, носить защитную маску, а также пользоваться отдельной посудой и средствами дезинфекции.