В России за сутки выявили 27 403 новых случая заражения COVID-19
4 декабря 2020, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории России подтвердили 27 403 новых случая заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе также уточнили, что у 5 410 (19,7 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности в России с начала пандемии были выявлены 2 402 949 случаев заболевания COVID-19.
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