Человек младше 20 лет впервые скончался от коронавируса в Японии

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4 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Киодо

анализ крови, pixabay.com

На территории Японии зарегистрировали первую в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса нового типа. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на сотрудников министерства здравоохранения.

К настоящему моменту СМИ не предоставили информации о молодом человеке, который заразился коронавирусной инфекцией и не смог выздороветь. Нет данных о том, имелись ли у него какие-либо сопутствующие заболевания.

Отметим, что в общей сложности в Японии с начала пандемии COVID-19 выявили 156 тысяч случаев заболевания. Жертвами коронавируса нового типа стали 2 274 человека. Сейчас в палатах интенсивной терапии японских больниц находятся 497 пациентов.