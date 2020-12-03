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Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу

, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Евросоюз считает, что Россия и Китай распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном 3 декабря плане действий Европейской комиссии в области демократии.

Авторы документа пишут, что ложная информация распространялась в ЕС, соседних странах и во всем мире. Целями этой кампании якобы были подрыв демократических дискуссий, обострение социальных проблем в государствах Евросоюза и улучшение имиджа самих распространителей.
В ЕС считают, что "такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа". Конкретные примеры дезинформации не приведены. Единственные страны, упомянутые в документе - Россияи Китай.

ЕС и США выстраивают единую политику против России.

НС

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