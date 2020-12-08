Роухани заявил, что Иран будет с Сирией до полной победы
8 декабря 2020, 16:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Иран будет поддерживать Сирию до достижения ею окончательной победы. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роуханина встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.
Роухании напомнил, что дружеские отношения между Тегераном и Дамаском возникли после победы Исламской революции в 1979 году, во времена покойного основателя Исламской Республики имама Хомейни и покойного президента Сирии Хафеза Асада.
Иранский лидер также отметил, что «сегодня дружеские связи между Ираном и Сирией продолжают укреплять официальные лица двух стран».
Ранее сообщалось, что Иран отомстит за своего убитого физика-ядерщика.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.