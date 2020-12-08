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Роухани заявил, что Иран будет с Сирией до полной победы

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Роухани заявил, что Иран будет с Сирией до полной победы
Хасан Роухани. Фото: сайт Кремля

Иран будет поддерживать Сирию до достижения ею окончательной победы. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роуханина встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

Роухании напомнил, что дружеские отношения между Тегераном и Дамаском возникли после победы Исламской революции в 1979 году, во времена покойного основателя Исламской Республики имама Хомейни и покойного президента Сирии Хафеза Асада.

Иранский лидер также отметил, что «сегодня дружеские связи между Ираном и Сирией продолжают укреплять официальные лица двух стран».

Ранее сообщалось, что Иран отомстит за своего убитого физика-ядерщика.

ДВа

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