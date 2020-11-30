Иран отомстит за своего убитого физика ядерщика

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30 ноября 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Убийство ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде под Тегераном, скорее всего, не останется без ответа, считают российские политологи Евгений Сатановский и Карине Геворгян: «Иранцы расчехлили свои ракеты». Российские политологи в беседе с корреспондентами «Царьграда» прокомментировали заявление иранской стороны по поводу убийства ведущего физика-ядерщика страны Мохсена Фахризаде под Тегераном.

Политолог Евгений Сатановский не исключил, что власти Ирана решатся на месть, заметив, что аналогичные события уже наблюдались. Тем не менее точно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации не представляется возможным, добавил он. Ранее, когда иранских физиков-ядерщиков ликвидировали, совершались нападения на дипмиссии Израиля в Таиланде, в Индии.

Что они сейчас будут делать, кто ж знает? По моим ощущениям, Тегеран всегда что-нибудь предпринимает в ответ. В этот раз шаги против Израиля наверняка тоже будут. Против Америки - вряд ли. С Израилем у них и так фактически реальная война друг против друга идёт, в том числе в сфере ликвидации отдельных лиц, - отметил собеседник Царьграда.

Востоковед, политолог Карине Геворгян также считает, что Тегеран в конечном счёте совершит акт возмездия. Тем не менее этот шаг может быть отложен в связи с внутренними проблемами в стране, предположила она.

Геворкян заявила: «Мне представляется, что иранцы расчехлили свои ракеты… Но для начала, по крайней мере, если разумно к этому подходить, иранцы должны разобраться с террористами, сепаратистами и диверсионными группами, которые свободно разгуливают по их территории. Внутри у Ирана свои проблемы, поэтому на серьёзные боевые действия за пределами своих границ, мне кажется, у Тегерана сейчас ресурсов нет. Однако в том, что месть может быть отложена, но все же осуществится, я почти уверена. Что касается возможных нападений на посольства Израиля или США — это вообще не иранский стиль поведения. Очень сомневаюсь».