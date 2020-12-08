В Японии обновлен рекорд по суточному приросту смертей из-за COVID-19

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8 декабря 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kyodo

больничные палаты в Японии, Motoo Naka/AFLO

Во вторник, 8 декабря, на территории Японии был обновлен рекорд по суточному приросту смертей из-за коронавируса нового типа. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили журналисты.

Количество смертей из-за COVID-19 в Японии за прошедшие 24 часа достигло 47 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Ранее рекорд был зафиксирован 4 декабря – 45 человек. В общей сложности жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 2 458 человек.

Уточняется также, что суточный прирост новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Японии за сутки составил по меньшей мере 2 092.