В Японии обновлен рекорд по суточному приросту смертей из-за COVID-19
8 декабря 2020, 16:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Kyodo
Во вторник, 8 декабря, на территории Японии был обновлен рекорд по суточному приросту смертей из-за коронавируса нового типа. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили журналисты.
Количество смертей из-за COVID-19 в Японии за прошедшие 24 часа достигло 47 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Ранее рекорд был зафиксирован 4 декабря – 45 человек. В общей сложности жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 2 458 человек.
Уточняется также, что суточный прирост новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Японии за сутки составил по меньшей мере 2 092.
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