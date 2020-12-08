Санду заявила о готовности инициировать в парламенте вотум недоверия правительству Молдавии

Аргументы Недели → В мире 13+

8 декабря 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что если правительство под руководством Иона Кику в ближайшее время не подаст в отставку, депутаты ее партии «Действие и солидарность» инициируют в парламенте вотум недоверия кабинету министров.

По словам главы государства, ее основная цель – запустить механизм досрочных выборов, и отставка правительства станет отправной точкой.

По словам Санду, парламент себя полностью дискредитировал, большинство депутатов как минимум трижды сменили партию.

«Мы считаем, что самый короткий путь к началу парламентских выборов – это отставка правительства», – заявила Санду.

Ранее сообщалось, что Санду продолжает бороться за сохранение контроля над службой безопасности Молдавии.