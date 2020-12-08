В МИД Турции заявили, что хотят улучшить отношения с ЕС с перспективой полного членства в организации
8 декабря 2020, 14:06[ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет улучшить отношения с Евросоюзом с перспективой полного членства республики в организации.
Мевлют Чавушоглу во вторник, 8 декабря, в рамках пресс-конференции после окончания переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто подчеркнул, что Турция хочет улучшить связи с Европейским Союзом.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства заметил, что Евросоюз, как правило, оказывает поддержку другим членам организации.
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