В МИД Турции заявили, что хотят улучшить отношения с ЕС с перспективой полного членства в организации

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8 декабря 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Mustafa Kaya/Xinhua

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет улучшить отношения с Евросоюзом с перспективой полного членства республики в организации.

Мевлют Чавушоглу во вторник, 8 декабря, в рамках пресс-конференции после окончания переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто подчеркнул, что Турция хочет улучшить связи с Европейским Союзом.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заметил, что Евросоюз, как правило, оказывает поддержку другим членам организации.