ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В МИД Турции заявили, что хотят улучшить отношения с ЕС с перспективой полного членства в организации

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД Турции заявили, что хотят улучшить отношения с ЕС с перспективой полного членства в организации
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Mustafa Kaya/Xinhua

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет улучшить отношения с Евросоюзом с перспективой полного членства республики в организации.

Мевлют Чавушоглу во вторник, 8 декабря, в рамках пресс-конференции после окончания переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто подчеркнул, что Турция хочет улучшить связи с Европейским Союзом.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заметил, что Евросоюз, как правило, оказывает поддержку другим членам организации.

ЕТ

В мире

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра, в Международный день борьбы с коррупцией, у администрации президента Украины запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью