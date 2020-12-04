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Лавров рассказал об отношениях России с Турцией

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров рассказал об отношениях России с Турцией
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у Москвы отсутствуют какие-то принципиальные разногласия с Анкарой. Об этом он сказал на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Как отметил министр, в отношениях любых стран есть несовпадающие позиции.

"Наши отношения с Турцией строятся на основе добрососедства и учета интересов друг друга. Кроме того, у нас есть многомиллионные проекты в сфере энергетики, а также сотрудничество в ВТС", - сказал Лавров. По его словам, "две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне".

Членство Турции в Североатлантическом альянсе, по словам министра, препятствием для России нем является.

НС

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