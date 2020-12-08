ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Госдеп США планирует бороться с направленной против НАТО дезинформацией

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Госдеп США планирует бороться с направленной против НАТО дезинформацией
флаг НАТО, Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

Госдепартамент США планирует профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, которая направлена против Североатлантического альянса, и против "деятельности и ценностей" союзников НАТО.

Согласно последней информации, действия со стороны некоторых государственных и негосударственных субъектов "подрывают единство" Североатлантического альянса, именно поэтому Госдеп хочет провести работу по укреплению способностей военного блока и стран-партнеров для противостояния подобной деятельности.

Целевой аудиторией программы являются представители сферы безопасности и обороны, молодежь, политики, а также лица, которые формируют общественное мнение, сообщает RT.

ЕТ

В мире

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра, в Международный день борьбы с коррупцией, у администрации президента Украины запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью