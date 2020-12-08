Госдеп США планирует бороться с направленной против НАТО дезинформацией
8 декабря 2020, 11:47[ «Аргументы Недели» ]
Госдепартамент США планирует профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, которая направлена против Североатлантического альянса, и против "деятельности и ценностей" союзников НАТО.
Согласно последней информации, действия со стороны некоторых государственных и негосударственных субъектов "подрывают единство" Североатлантического альянса, именно поэтому Госдеп хочет провести работу по укреплению способностей военного блока и стран-партнеров для противостояния подобной деятельности.
Целевой аудиторией программы являются представители сферы безопасности и обороны, молодежь, политики, а также лица, которые формируют общественное мнение, сообщает RT.
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