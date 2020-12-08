Avia.pro: российский «Вице-адмирал Кулаков» навел 32 ракеты на британский истребитель во время ноябрьского похода

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8 декабря 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Истребитель Eurofighter Typhoon, Günter Flegar / globallookpress.com

Корабль «Вице-адмирал Кулаков» навел 32 ракеты на истребитель Eurofighter Typhoon во время своего ноябрьского похода, в ходе которого российское судно приблизилось к берегам Великобритании. Об этом идет речь в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

Как пишет Avia.pro, британский самолет попытался отработать атаку на «Вице-адмирал Кулаков», что вынудило его команду навести на Eurofighter Typhoon 32 ракеты «Кинжал». После этого истребитель прекратил провокационные действия и ушел на свою базу, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же самый портал проинформировал, что Су-30 сорвал разведывательную миссию самолетов НАТО у крымского побережья.