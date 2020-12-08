Avia.pro: российский «Вице-адмирал Кулаков» навел 32 ракеты на британский истребитель во время ноябрьского похода
8 декабря 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Корабль «Вице-адмирал Кулаков» навел 32 ракеты на истребитель Eurofighter Typhoon во время своего ноябрьского похода, в ходе которого российское судно приблизилось к берегам Великобритании. Об этом идет речь в материале, появившемся некоторое время назад в сети.
Как пишет Avia.pro, британский самолет попытался отработать атаку на «Вице-адмирал Кулаков», что вынудило его команду навести на Eurofighter Typhoon 32 ракеты «Кинжал». После этого истребитель прекратил провокационные действия и ушел на свою базу, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня тот же самый портал проинформировал, что Су-30 сорвал разведывательную миссию самолетов НАТО у крымского побережья.
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