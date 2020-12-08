Ресурс Avia.pro: российский Су-30 сорвал разведывательную миссию самолетов НАТО у берегов Крыма
8 декабря 2020, 10:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российский истребитель Су-30 сорвал разведывательную миссию сил Североатлантического альянса у крымского побережья. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как информирует портал Avia.pro, несколько часов назад ВКС РФ подняли в воздух Су-30 для перехвата у границ Крыма двух самолетов НАТО. Отмечается, что последние совершали провокационные полеты рядом с российскими государственными рубежами.
В процитированной публикации говорится, что Су-30 сорвал разведывательную миссию американского и французского самолетов, создав им помехи.
Ранее во вторник тот же самый ресурс написал, что военный самолет США сымитировал атаку на российские корабли у берегов Сирии.
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