Ресурс Avia.pro: российский Су-30 сорвал разведывательную миссию самолетов НАТО у берегов Крыма

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8 декабря 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-30 сорвал разведывательную миссию сил Североатлантического альянса у крымского побережья. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как информирует портал Avia.pro, несколько часов назад ВКС РФ подняли в воздух Су-30 для перехвата у границ Крыма двух самолетов НАТО. Отмечается, что последние совершали провокационные полеты рядом с российскими государственными рубежами.

В процитированной публикации говорится, что Су-30 сорвал разведывательную миссию американского и французского самолетов, создав им помехи.

Ранее во вторник тот же самый ресурс написал, что военный самолет США сымитировал атаку на российские корабли у берегов Сирии.