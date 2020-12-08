США в 2020 году поставили Украине военную продукцию на рекордную сумму – $510 млн

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8 декабря 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

доллары, pixabay.com

Накануне стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки в рамках программы зарубежных военных поставок продали в 2020 финансовом году Украине продукцию на рекордную сумму – $510 млн.

В обнародованном в понедельник, 7 декабря, докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Соединенных Штатов Америки уточняется, что в 2020 финансовои году украинской стороне была поставлена военная продукция на сумму $510,5 млн.

В документе отмечается, что в 2019 году вышеуказанный показатель составлял $272,4 млн, в 2018 – $250,7 млн, в 2017 – $207,7 млн, а в 2016 – $226,5 млн.