Сайт Avia.pro: российские военные перекрыли турецким колоннам путь в Сирии без единого выстрела

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8 декабря 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военная колонна, Xinhua / globallookpress.com

Военнослужащие Российской Федерации перекрыли турецким колоннам путь в Сирии, не сделав ни одного выстрела. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных сетевых СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что после произошедшего некоторое время назад нападения военных Анкары на блокпост сирийской правительственной армии россияне решили заблокировать возможность переброски колонн из Турции на территорию Арабской республики. С этой целью с привлечением местных жителей в районе границы с Турцией были вырыты рвы, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Соединенных Штатах назвали главную цель военного присутствия Вашингтона в Сирии. По данному вопросу высказался Джеймс Джеффри, бывший спецпредставитель США.