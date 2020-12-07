Косачев заявил, что российские наблюдатели на выборах в Венесуэле не выявили серьезных нарушений

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7 декабря 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Константин Косачев. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Оснований ставить под сомнение легитимность выборов в Венесуэле нет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, возглавляющий делегацию СФ по наблюдению за выборами.

По словам сенатора, выборы прошли в соответствии с конституцией и действующим законодательством, и нарушений, которые могли бы исказить его результаты, наблюдателями из России не выявлено.

Косачев отметил, что выборы состоялись, несмотря на беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы со стороны 50-60 государств.

«По сути, власть в стране во многом утратила свою дееспособность, потому что президентская и парламентская ветви власти активно друг другу противодействовали. Нынешние выборы должны положить конец двоевластию и вновь вернуть страну в нормальное политическое поле», - сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий подверг критике позицию США по непризнанию выборов в Венесуэле.