Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подверг критике позицию США по непризнанию выборов в Венесуэле

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7 декабря 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что позиция США и ряда западных стран по непризнанию парламентских выборов в Венесуэле не может быть показателем их нелегитимности.

«Бойкоты и демарши – следствие провала попытки смены режима со стороны Вашингтона и его сателлитов. Заявления о несоответствии избирательным стандартам – полностью от лукавого. У Запада для Каракаса стандарт один – самопровозглашенный Гуайдо или любой другой управляемый извне марионеточный ставленник. Только это ничего не имеет общего с волей народа Венесуэлы, как бы западные критики громко об этом не говорили», - отметил Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что российские наблюдатели, в том числе и по парламентской линии, признают выборы в Национальную Ассамблею Венесуэлы «открытыми, конкурентными и честными», и, в отличие от стран «коллективного Запада», они убедились в этом собственными глазами.

«Считаю, что при демонстративном отказе от направления наблюдательных миссий все негативные оценки парламентской кампании в Венесуэле заранее ангажированы и являются продолжением линии на вмешательство в дела суверенного государства», - заключил Леонид Слуцкий.