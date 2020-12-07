Журнал Politico включил Путина в число 28 самых влиятельных людей Европы

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7 декабря 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимр Путин. Фото: сайт ГД

Американский журнал Politico включил президента РФ Владимира Путина в число 28 самых влиятельных людей Европы за 2020 год.

В комментарии издание указывает, что Владимиру Путину «приписывают огромные возможности: влиять на итоги выборов в США, менять правительства как шахматные фигуры в странах Ближнего Востока и Восточной Европы».

Сообщается, что «не похоже, что Путин скоро уйдет с политической сцены», и «в свои 68 лет бывший офицер КГБ, возможно, еще имеет тузы в рукаве, например, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Издание также предполагает, что администрация Джо Байдена, скорее всего, будет относиться к Путину как к геополитической угрозе.

Ране агентство Bloomberg заявило, что Путин – предсказуемо достойная внимания персона.