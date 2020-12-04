Bloomberg: Путин - «предсказуемо достойная внимания» персона

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4 декабря 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Агентство Bloomberg представило отдельный список влиятельных персон 2020 года, "предсказуемо достойных внимания". Среди них российский лидер Владимир Путин, кандидат в президенты США Джо Байден, лидер КНР Си Цзиньпин.

Издание опубликовало своей список из 50 человек, действия и достижения которых, по мнению журналистов, и стали определяющими для уходящего года. Список был разделён на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии.

Компанию Владимиру Путину составили президент США Дональд Трамп, его соперник Джо Байден, лидеры Германии, Франции и Великобритании, а также глава Китая Си Цзиньпин, руководитель КНДР Ким Чен Ын, премьер Индии и президент Бразилии.

Интересно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заняла ведущую позицию в разделе "Политика".