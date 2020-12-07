Погибший комбат «Призрака» Марков: только страх Украины перед Россией защищает Донбасс от «смерча»

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7 декабря 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На страницах сербских СМИ появилось интервью, которое незадолго до своей гибели дал Алексей Марков, командир батальона ЛНР «Призрак». Минувшей осенью Марков разбился насмерть в автомобильной аварии.

В разговоре с журналистом журнала «Печат» комбат отметил, что украинским властям, которые с весны 2014 года проводят силовую операцию на востоке страны, не нужен Донбасс как таковой. По словам Маркова, Киев поставил задачу очистить данную территорию от людей, которые не согласны с националистической идеологией, принятой на вооружение в бывшей советской республике.

При этом собеседник издания высказал мнение, согласно которому Донбасс от «смерча» защищает только страх Украины перед Россией.

Как сообщалось ранее в понедельник, интернет-ресурс «Свободная пресса» написал, что Киев может начать блицкриг против непризнанных ДНР и ЛНР в случае назначения главкомом Вооруженных сил Украины генерала Василия Бурбы.