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Главком ВСУ Хомчак: украинцы «устроят тактику выжженной земли» армии России в случае ее «нападения»

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Главком ВСУ Хомчак: украинцы «устроят тактику выжженной земли» армии России в случае ее «нападения»
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, поведал, как отреагирует население страны в случае «нападения» на нее армии Российской Федерации. Хомчак процитирован в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет «Русская весна», главком ВСУ отметил, что украинцы «устроят тактику выжженной земли» подразделениям РФ. Последние столкнутся с «террором» со стороны местных жителей, спрогнозировал Руслан Хомчак.

Киевские политики и эксперты периодически обвиняют Россию в агрессивных намерениях. Официальная Москва подобные заявления опровергает.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР, посоветовал украинскому руководству не вдохновляться примером азербайджанской военной операции на территории Нагорного Карабаха.

ДЦ

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