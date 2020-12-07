Полиция опровергла информацию СМИ о минировании самолета «Аэрофлота» в Нью-Йорке
7 декабря 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Сотрудники полиции Нью-Йорка не подтвердили информацию о наличии на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", приземлившегося в аэропорту имени Джона Кеннеди, бомбы. Ранее подобные данные появились в СМИ.
В подразделении полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси уточнили, что правоохранители получили сообщение об угрозе минирования рейса №102 компании "Аэрофлот". После того как пассажиры покинули борт, полицейские произвели проверку самолета, но не нашли взрывных устройств.
Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на представителя полиции Нью-Йорка, сообщил, что пассажиры, прибывшие из Москвы, были эвакуированы из самолета в связи с предполагаемой угрозой наличия на борту бомбы.
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