В США после экстренной посадки на дорогу самолет столкнулся с автомобилем
4 декабря 2020, 11:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: NBC
В американском штате Миннесота одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль и столкнулся с автомобилем. В результате случившегося никто не пострадал.
Происшествие случилось вечером в минувшую среду на межштатной автомагистрали Interstate 35 неподалеку от города Арден-Хилс. Предполагается, что у небольшого самолета отказал двигатель, вследствие чего пилот принял решение совершить экстренную посадку на автодорогу.
На место инцидента прибыли сотрудники офиса шерифа, проверили всех участников и не обнаружили пострадавших. Из-за происшествия движение на автомагистрали было временно нарушено.
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