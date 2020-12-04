Самолет из-за трещины в лобовом стекле вернулся в аэропорт на Камчатке

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4 декабря 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, pixabay.com

Самолет, вылетевший в пятницу, 4 декабря, днем по местному времени из Петропавловска-Камчатского в село Тиличик, вернулся в главный аэропорт Камчатки из-за возникшей в лобовом стекле трещины.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что речь идет о самолете Як-40. Установлено, что воздушное судно, на борту которого находился 21 человек, вернулось в аэропорт из-за треснувшего во время полета лобового стекла. В результате случившегося никто не пострадал.

В АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" к настоящему моменту подтвердили факт возвращения самолета.