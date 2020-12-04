Самолет из-за трещины в лобовом стекле вернулся в аэропорт на Камчатке
4 декабря 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Самолет, вылетевший в пятницу, 4 декабря, днем по местному времени из Петропавловска-Камчатского в село Тиличик, вернулся в главный аэропорт Камчатки из-за возникшей в лобовом стекле трещины.
Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что речь идет о самолете Як-40. Установлено, что воздушное судно, на борту которого находился 21 человек, вернулось в аэропорт из-за треснувшего во время полета лобового стекла. В результате случившегося никто не пострадал.
В АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" к настоящему моменту подтвердили факт возвращения самолета.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.