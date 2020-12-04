Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса «Владивосток – Красноярск»
4 декабря 2020, 07:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пассажир авиарейса "Владивосток - Красноярск", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на борту, а также нецензурно выражался. Об этом сообщили в пятницу в УТ МВД РФ по ДФО.
Установлено, что гражданин находился на борту в состоянии опьянения, не реагировал на замечания бортпроводников, выражался грубой нецензурной бранью, вследствие чего командир воздушного судна отказал пассажиру в полете. В аэропорту Владивостока мужчину сняли с борта и доставили в полицию.
В отношении дебошира были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения".
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