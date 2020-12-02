Вице-премьер Украины задержан в Турции за пьяный дебош

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2 декабря 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Уруский, фото: facebook.com/oleguruskyi

Вице-премьер Украин Олег Уруский перебрал с алкоголем и устроил пьяный дебош. Инцидент с участием украинского политика произошел в Турции. Уруского задержали в одном из отелей Турции в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, комментируя скандал с участием члена правительства Украины отметил: "Уруский, задержан правоохранительной системой Турции, за пьяный дебош в отеле, это когда в Турции объявлен карантин. Очередной позор для нашей страны".

Сам Уруский написал в соцсети: "Второй день украинской делегации в Турции был не менее интенсивным и важным, чем предыдущий... Особое внимание было уделено развитию военно-технического сотрудничества между странами".

Ранее в начале ноября украинская правительственная делегация прибыла в Нур-Султан для переговоров с министрами правительства Казахстана. Министр инфраструктуры Украины Владислава Криклия должен был провести личные переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Но встреча была сорвана из-за того, что Служба безопасности казахстанского премьер-министра обнаружила у Криклия фальшивый тест на COVID-19, - передает радио Sputnik.

Илья Кива намерен добиваться от президента Украины Владимира Зеленского увольнения этих чиновников.