ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Вице-премьер Украины задержан в Турции за пьяный дебош

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Украины задержан в Турции за пьяный дебош
Олег Уруский, фото: facebook.com/oleguruskyi

Вице-премьер Украин Олег Уруский перебрал с алкоголем и устроил пьяный дебош. Инцидент с участием украинского политика произошел в Турции.  Уруского задержали в одном из отелей Турции в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, комментируя скандал с участием члена правительства Украины отметил: "Уруский, задержан правоохранительной системой Турции, за пьяный дебош в отеле, это когда в Турции объявлен карантин. Очередной позор для нашей страны".

Сам Уруский написал в соцсети: "Второй день украинской делегации в Турции был не менее интенсивным и важным, чем предыдущий... Особое внимание было уделено развитию военно-технического сотрудничества между странами".

Ранее в начале ноября украинская правительственная делегация прибыла в Нур-Султан для переговоров с министрами правительства Казахстана. Министр инфраструктуры Украины Владислава Криклия должен был провести личные переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Но встреча была сорвана из-за того, что Служба безопасности казахстанского премьер-министра обнаружила у Криклия фальшивый тест на COVID-19, - передает радио Sputnik.

Илья Кива намерен добиваться от президента Украины Владимира Зеленского увольнения этих чиновников.

ИЧ

В мире

Военкор Коц: по данным разведки ДНР, армия Украины завершит подготовку к наступлению в Донбассе к началу февраля

Стало известно, когда завершится подготовка армии Украины к нападению на ДНР и ЛНР

Согласно сведениям разведки ДНР, подготовка украинской армии к наступлению на республики Донбасса закончится к началу февраля следующего года. Об этом написал российский военный корреспондент Александр Коц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью