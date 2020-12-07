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Avia.pro: купленные США израильские системы «Железный купол» могут почти гарантированно уничтожать российские «Авангарды»

, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: купленные США израильские системы «Железный купол» могут почти гарантированно уничтожать российские «Авангарды»
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Противоракетные комплексы «Железный купол», приобретенные Соединенными Штатами некоторое время назад у Израиля, способны почти гарантированно уничтожать российские гиперзвуковые ракеты «Авангард». Об этом говорится в публикации, размещенной в СМИ.

Как пишет Avia.pro, американцы поставили на боевое дежурство три пусковые установки «Железный купол», в каждой находится по двадцать снарядов. Данные израильские системы дают практически стопроцентную защиту от «Авангардов», отмечается в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что в сети разместили видео удара самолета ВКС РФ по сирийским боевикам, сделанное протурецким джихадистом.

ДЦ

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