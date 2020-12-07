В Белом доме назвали пандемию COVID-19 самым большим испытанием в истории США
7 декабря 2020, 07:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: NBC
Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом нового типа Дебора Беркс назвала всплеск заболеваемости COVID-19, который наблюдается в настоящий момент, самым большим испытанием в истории США.
Беркс уточнила, что речь идет не просто о наихудшем событии в здравоохранении Америки, но о наихудшем событии, с которым столкнулась страна в целом.
Глава медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд в свою очередь заметил, что грядущие месяцы в связи с пандемией коронавируса нового типа будут наиболее сложным временем за всю историю общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки.
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