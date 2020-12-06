Власти Белоруссии обеспокоены усилением военного присутствия НАТО у своих границ

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6 декабря 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Белоруссии

Начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи госграницы страны.

"Интенсивность боевых полетов в разы увеличилась, особенно последнее время, составляет практически до 40 полетов в день", — сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ. Он отметил, что на завершающий этап вышло развитие системы НАТО AGS.

США и НАТО наращивают усиления по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии, при этом белорусские военные анализируют и отслеживают "все протекающие процессы". Косыгин отметил, что "попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны".

Лукашенко считает, что НАТО хочет захватить западную часть Белоруссии.