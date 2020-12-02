Лукашенко считает, что НАТО хочет захватить западную часть Белоруссии
2 декабря 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что в НАТО создается группировка для захвата западных белорусских земель.
Белорусский лидер отметил, что «это абсолютно точно стало нам известно». По его словам, причиной обострения ситуации в Белоруссии стало внешнее вмешательство.
В этой связи Лукашенко заявил, что цветные революции, которые развернулись в ряде государств, не иначе как обычный мятеж.
«Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических», – сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса.
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