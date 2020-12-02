Лукашенко заявил, что международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса

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2 декабря 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Об этом заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам белорусского лидера, которые приводит пресс-служба президента республики, «налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, не считающихся даже с интересами собственных народов». Он также отметил, что пандемия не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов по всему миру.

По его словам, «очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден».

Ранее Лукашенко заявил, что против ЕАЭС идет экономическая война.