Лукашенко считает, что против ЕАЭС идет экономическая война
30 ноября 2020, 21:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет экономическая война.
По словам белорусского лидера, мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС. Он считает, что выход из этой ситуации будет очень тяжелый.
«Фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло», – сказал Лукашенко, отметив «замашки отдельных соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели».
Ранее Лукашенко назвал коронавирус «политической и экономической болезнью».
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