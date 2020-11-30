Лукашенко считает, что против ЕАЭС идет экономическая война

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30 ноября 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет экономическая война.

По словам белорусского лидера, мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС. Он считает, что выход из этой ситуации будет очень тяжелый.

«Фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло», – сказал Лукашенко, отметив «замашки отдельных соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели».

Ранее Лукашенко назвал коронавирус «политической и экономической болезнью».