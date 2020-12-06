КСИР: убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде управлялось через спутник
6 декабря 2020, 17:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Физик-ядерщик и замминистра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был застрелен из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамезан Шариф.
По его словам, при убийстве Фахризаде "было использовано передовое электронное оборудование, управлявшееся со спутника". Ученого застрелили с расстояния 150 метров из установленного в автомобиле Nissan оружия. Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили иранские власти, уточнив, что сейчас известно, кто спланировал покушение, и о других причастных лиц к убийству.
Как заявил Шариф, "израильтяне хорошо понимают, что их действия не останутся без ответа".
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